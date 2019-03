Hermann Fertig bekommt Verdienstmedaille der Stadt Gersthofen

H. Fertig ist seit 1961 bis heute ununterbrochen bei der Stadtkapelle als Posaunist aktiv. Im Jahre 1973 fungierte er als Schriftführer. 1974 übernahm er das Amt des 2. Vorsitzenden. Zusammen mit dem damaligen 1. Vorsitzenden Andreas Schürner führte und prägte er den Musikverein mit großem persönlichem und zeitlichem Einsatz über drei Jahrzehnte lang. Insgesamt wirkte er 33 Jahre als 2. Vorstand. Anfang 2007 übernahm H. Fertig dann selbst die Führung des Vereins als 1. Vorsitzender, die er 2013 an Dr. Rainer Schaller abgab. Der derzeitigen Vorstandschaft gehört H. Fertig als Beisitzer an und bringt dort seine langjährige Erfahrung mit ein. Außerdem sitzt er noch im Vorstand der Gersthofer Vereinsvorstände. In den letzten beiden Jahren hat er viel Zeit und Arbeit in den Antrag für Pro-Musica-Plakette investiert.1. Bürgermeister Wörle bedankte sich bei der sichtlich überraschten Ehefrau Ursula Fertig mit einem großen Blumenstrauß für ihr Verständnis und ihre großzügige Unterstützung, schließlich „habe sie in 50 Ehejahren die Hälfte der Zeit auf ihren Mann wegen dessen zeitintensiven Vereinstätigkeiten verzichten müssen“.