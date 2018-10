Herbstball der Schwäbischen Musikanten Gersthofen

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen, Gersthofen |

Traditionell laden die Schwäbischen Musikanten Gersthofen kurz vor der Adventszeit zu ihrem Herbstball ein. Der Tanzabend findet am Samstag 17.11.18 um 19:30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen

statt. Der Saal ist bereits ab 18:30 Uhr geöffnet.



Unter der souveränen Leitung von Leonardo Dianori werden die Musiker Ihnen einen kurzweiligen Abend mit fetziger Musik bereiten. Das Programm dieses Jahr reicht von klassischen Standart-Tänzen wie Rumba, Cha Cha oder Walzer bis zu Boogie und lateinamerikanischen Tänzen wie Tango.



Karten für die Veranstaltung sind an der Abendkasse erhältlich.



Auch nicht-Tänzer, die nur der Musik lauschen wollen, sind herzlich willkommen!



Die Schwäbischen Musikanten Gersthofen freuen sich sehr Sie an diesem Abend als ihre Gäste zu begrüßen!