Herbstball der Gerry Fried Big Band

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Am 186.11.2019 ladet die Gerry Fried Big Band Sie herzlich zu ihrem Herbstball ein. Kurz vor der besinnlichen Adventszeit ist dies die perfekte Möglichkeit das Tanzbein bei handgemachter Musik zu schwingen. Der Herbstball findet am Samstag, 16. November 2019 um 19:30 Uhr (Saalöffnung um 18:30 Uhr) in der Stadthalle Gersthofen statt.

Zum zweiten mal findet der Ball in Kooperation mit der Tanzschule Dance Emotion aus Gersthofen statt.



Die Gerry Fried Big Band, die sich aus den Schwäbischen Musikanten Gersthofen formiert hat steht unter der souveränen Leitung des Bandleaders Leonardo Dianori.

Zusammen mit seinen Musiker wird er Ihnen einen kurzweiligen Abend mit fetziger Musik bereiten. Das Programm dieses Jahr reicht von klassischen Standart-Tänzen wie Rumba, Cha Cha oder Walzer bis zu Boogie und lateinamerikanischen Tänzen wie Tango.



Karten sind bei der Tanz Schule Dance Emotion in Gersthofen und an der Abendkasse erhältlich. Auch nicht-Tänzer, die nur der Musik lauschen wollen, sind herzlich willkommen! Die Gerry Fried Big Band, die Schwäbischen Musikanten Gersthofen und die Tanzschule Dance Emotion freuen sich sehr Sie an diesem Abend als ihre Gäste zu begrüßen!