Helmfried von Lüttichau | PLUGGED - ein Soloprogramm

„Er ist der beste Ungeschickte, den ich kenne", sagt Christian Tramitz über seinen Serien-Partner HELMFRIED VON LÜTTICHAU, den Staller in „Hubert und Staller". „Zwei linke Hände" hat schon der Vater immer gesagt. Trotzdem ist er was geworden. Dichter? Und Schauspieler. Alles hat er sich abgeguckt. Das Ungeschickte beim Valentin, das Dichten beim Gernhardt, die E-Gitarre bei Keith Richards.Er wollte immer irgendwo rauskommen und sagen: Good evening, Ladies and Gentleman! Er wollte immer Rockmusiker werden!!! Das blöde war nur, dass HELMFRIED VON LÜTTICHAU nur Geige spielen konnte. Und das noch nicht mal gut!Nix hat geklappt. Alles anders, als er wollte? Deshalb macht er jetzt einfach, was ihm Spaß macht. Und das natürlich „plugged". Mit E-Gitarre und allem, was ihm sonst noch einfällt.