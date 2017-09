Heißmann & Rassau | Franken wäi's stinkt und lacht

In der turbulenten Spaß-Revue ziehen die beiden Fürther Komödianten scharfzüngig, hintersinnig und gnadenlos komisch jeden durch den Kakao, der im – hinter den Kulissen oftmals ganz und gar ernsten – Karnevalsgeschehen eine wichtige Aufgabe hat.

Seien es der obligatorische Elferrat, der aufgrund von Sparmaßnahmen auf zwei Räte reduziert wurde, eigenartige Büttenredner oder ein ziemlich seltsames Prinzenpaar – hier bekommen alle ihr Fett ab. Wenn die zwei in vielen Jahren bei der legendären Franken-Fastnacht in Veitshöchheim gestählten Verwandlungskünstler ihre etwas andere Prunksitzung abhalten, wirbelt hemmungslos Konfetti durch den Saal und erklingen schräge Polonaisen um die Wette.Zu sehen gibt es fränkische Komik in Reinform, Gags am laufenden Band und jede Menge skurrile Figuren, darunter natürlich auch die berühmt-berüchtigten Witwen WALTRAUD UND MARIECHEN oder das schräge Ehepaar Anneliese und Georg Kaltengruber. „Franken wäi’s stinkt und lacht“ hievt den Fasching auf eine ganz neue humoristische Ebene.Tickets gibt's HIER