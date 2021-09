HAIR - Das Kultmusical

USA, Ende der 60er Jahre: eine Gruppe von Hippies sucht abseits etablierter Bürgerlichkeit und in Opposition zum Staatsapparat nach einem anderen, friedvolleren Leben ohne Krieg, Gewalt und Rassismus. Sie singen von Bewusstseinserweiterung, und Liebe und träumen von einem neuen Zeitalter...

Das Stück gibt keine Antworten, es unterstreicht ein Lebensgefühl und regt an zum Fragen und Tanzen! Lebensgefühl, Rebellion, freie Liebe, Flower-Power und Auflehnung gegen den Krieg, das ist HAIR. Songs wie Aquarius, Good morning starshine und Let the sunshine in sind Welthits, die Kultstatus erreicht haben und die Philosophie der Peace-Generation auf den Punkt bringen. Auf die Bühne kommt die deutsche Fassung von 1968.Tickets gibt's ab 17.9. HIER