Ein kleiner Vorgeschmack auf die Gersthofer Industrie- und Gewerbeausstellung am 21. und 22. September

Vom 21. bis 22. September findet dieses Jahr wieder die GIGA (Gersthofer Industrie- und Gewerbeausstellung) statt. Rund um die Stadthalle, den Rathausplatz und den Stadtpark präsentieren sich die Gersthofer Gewerbetreibenden zum dritten Mal für ihre Besucher. Im Foyer der Stadthalle findet der „Vortragstreff“ statt, in der Halle finden Sie die Stände der Gewerbetreibenden und auch auf dem Rathausplatz und im Stadtpark gibt es für Sie einiges zu entdecken. Für ein tolles Rahmenprogramm ist wieder gesorgt. So wird es beispielsweise eine Oldtimerausstellung geben, für die ein Teil der Bahnhofsstraße abgesperrt wird. Die Lechana bringt mit ihrem Programm Stimmung in die Halle. Und auch die Tanzschule Dance Emotion sowie die Gersthofer Blasharmoniker werden ihr Können auf der GIGA zeigen. Am Sonntag dann gibt es wieder das beliebte Weißwurst-Frühschoppen in gemütlicher Atmosphäre. Als Schirmherr der Veranstaltung konnte zum Festjahr Bürgermeister Wörle gewonnen werden – auch der Hauptpreis der Verlosung wird von der Stadt Gersthofen gestellt. Was es zu gewinnen gibt, ist vorerst allerdings noch geheim. Kommen Sie zur GIGA und lassen Sie sich überraschen!