„Gersthofer Schnackler“ feiert Premiere bei der Maifeier 2022

Gersthofen : Rathausplatz |

Wie beim Trachtenverein Gersthofen nach über 100 Jahren ein neuer Schuhplattler erfunden wurde.

Als die Gersthofer Trachtlerinnen und Trachtler vor etwa fünf Jahren mit den Planungen für ihr 100-jähriges Gründungsfest begonnen hatten, gab der damalige Vorstand Armin Hoppmann den entscheidenden Gedankenstoß: "Wie wäre es mit einem eigenen Schuhplattler!". Vereinsmusiker und Ehrenmitglied Richard Förg ergriff sogleich die Initiative und brachte eine passende Landler-Melodie zu Papier, die ihm schon länger im Kopf schwebte. Die Schlagfolge wurde von Vorplattler Maximilian Riedl so ausgetüftelt, dass Jung und Alt den Schuhplattler gemeinsam präsentieren können.Zwar sollte er bereits 2020 zum 100jährigen Gründungsfest uraufgeführt werden, doch pandemiebedingt bietet sich nun die Maibaumfeier auf dem Rathausplatz in Gersthofen als geeigneter Anlass.Nachdem seit über 100 Jahren beim Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen auf Melodien wie dem „Ammerseer“, „Ruhpoldinger“ oder „Wendlstoaner“ geplattelt wurde, erleben die Besucherinnen und Besucher am 01. Mai ab 16 Uhr die Premiere des neuen „Gersthofer Schnackler’s“. Durchs Programm führt Moderator Thomas Liebert und die musikalische Umrahmung gestaltet die Gerry Fried Big Band.Auch die Publikumslieblinge der Kinder- und Jugendgruppe sowie die Goißlschnalzer sind wieder ein fester Programmpunkt. Bei schlechtem Wetter findet der Tanz in den Mai im Wirtshaus Strasser statt.