Geneses | We Can’t Dance On Broadway Tour 2019

Die Musikalische Bogen der Show spannt sich zwischen dem – von Kritikern und Fans geliebten – Album „The Lamb Lies Down on Broadway“ von 1974 und dem kommerziell erfolgreichsten Album „We Can’t Dance “ von 1991. Eine besondere Herausforderung, die von den Musikern eine Gratwanderung zwischen den Genres Progressive, Rock und Pop verlangt, wie sie so nur Genesis selbst gelang. Das GENESES dieser Spagat spielend gelingt, hat die Tribute Band bereits vor größerem Publikum bewiesen und dabei selbst kritischste Zuschauer überzeugt.Neben zahlreichen Titeln aus den beiden Alben, wie z.B. „I Can’t Dance“, „Jesus He Knows Me“, „No Son of Mine“ oder „In The Cage“ und „Carpet Crawlers“ liefert die Tribute Band in ihrer zweistündigen Show selbstverständlich weitere Klassiker, welche das Fan-Herz höherschlagen lassen: „Land of Confusion“, „I Know What I Like“, „Los Endos“ oder „That’s All“ - um nur einige zu nennen.Ein Markenzeichen von GENESES sind die beiden im Duett gespielten Schlagzeuger. Sänger Alex wechselt, wie Phil Collins seinerzeit, während der Show mehrfach hinter das zweite Schlagzeug und ergänzt sich in den Instrumental-Parts mit seinem Kollegen.Erwarten Sie eine ansprechende Liveshow, einen satten, aber sensibel ausgesteuerten Sound und eine abwechslungsreiche Lichtshow. Ein Erlebnis sowohl für Genesis-Fans als auch für alle Rockmusikbegeisterten.Tickets gibt's HIER