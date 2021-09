Fußwallfahrt von Gersthofen nach Biberbach

Herzliche Einladung an alle zum Mitgehen, meditieren, beten und singen! Nachdem im letzten Jahr die Fußwallfahrt wegen des schlechten Wetters nicht stattfinden konnten, versuchen wir es heuer noch einmal, uns mit Maria auf den Weg zu machen:Treffpunkt: Samstag, 25.09.2021 um 6.30 Uhr in St. Jakobus Gersthofen,Strecke: knapp 14 km, ca. 4,5 Stunden, in 6 Stationen, über Gablingen an der Schmutter entlangGottesdienst: 12.00 Uhr in St. Jakobus in BiberbachAuch für eine kleine Verpflegung unterwegs ist gesorgt. Bei starkem Regen entfällt die Wallfahrt, der Gottesdienst in Biberbach findet immer statt.Wir bitten um telefonische Anmeldung unter Tel. 0176 34003413 oder 0157 50981031.Es gilt die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen).Das Team: Sascha Winter, Jutta Miege, Astrid Gugliotta, Birgit Wöhrer, Alexandra Grashei