Fulminant in die 25. Spielzeit: Neues Programm der Stadthalle Gersthofen ist da!

Die 25. Spielzeit der Stadthalle spiegelt die Veränderungen im Kulturamt wider: So gibt es natürlich wieder die Aboangebote, ein tolles Kabarett-Programm und Veranstaltungen für kleine Besucher - und hochkarätige Konzerte. So kommt beispielsweise Musiklegendemit seiner Tour "Wie der Name schon sagt" amin die Stadthalle.Mit dem neuen Kulturamtsleiter Uwe Wagner fließen nun aber auch neue Impulse in das Programm ein. So wird es diese Spielzeit einige Konzerte und Lesungen im Ballonmuseum geben. Das Museum, kleiner und daher ein "intimerer" Veranstaltungsort, bietet ein ganz besonderes Ambiente für Publikum und Künstler gleichermaßen. Wie beispielsweise, die bereits amihr Debut in Gersthofen geben werden. Ein besonderes Highlight ist das Krimi Live-Hörspielnach Umberto Ecos Kultroman, welches amim Ballonmuseum zu sehen (und natürlich auch zu hören!) sein wird.Zusätzlich wurden zwei neue Angebote eingeführt, die besonders Familien zugute kommen. Dasgilt für drei Personen beim Besuch einer Kinderveranstaltung (besonders toll: die Familienverhältnisse sind hier eigentlich egal - ob Vater, Mutter, Kind, Opa und zwei Enkel, Onkel mit Neffe und Nichte etc.) - hier bezahlen Sie insgesamtbesuchen. So einfach geht das.Das zweite Familienangebot nennt sich Dreierpack und gilt für drei Kindervorführungen der Spielzeit. Hier kostet diefür alle, fürDas neue Programmheft der Stadthalle Gersthofen liegt an allen bekannten Vorverkaufsstellen aus und wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt. Per Telefon können Sie es anfordern unteroder Sie schreiben eine Mail an