Fronleichnam in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am Fronleichnamstag, Donnerstag, 15. Juni 2017, wird um 09.00 Uhr der Festgottesdienst in St. Jakobus gefeiert. Anschließend geht die Prozession über die Schulstraße zum Rathausplatz.



Dort befindet sich ein Altar, an dem für die Anliegen der Menschen in unserer Stadt gebetet und der Segen gespendet wird. Danach geht die Prozession über die Donauwörther Straße zurück nach St. Jakobus, wo die Feier mit dem Segen abgeschlossen wird.



Bei schlechter Witterung entfällt die Prozession. Der Festgottesdienst wird jedoch in jedem Fall um 09.00 Uhr in St. Jakobus gefeiert.



An Fronleichnam feiern wir das große Geschenk, das Jesus seiner Kirche beim letzten Abendmahl gemacht hat. Er ist gegenwärtig unter den einfachen Gestalten von Brot und Wein. Wir dürfen dieses Geschenk nicht für uns behalten. Deshalb gehen wir auf die Straße, um auf Christus zu schauen und die Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Aus dieser Perspektive gesehen kann jeder Tag des Jahres zu einem Fronleichnamstag werden.