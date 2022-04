Fröhlicher Abend mit der Chorgemeinschaft Gersthofen

Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Nach 2-jähriger Corona bedingter Pause freut sich die Chorgemeinschaft wieder auf ihren "Fröhlichen Abend" und auf ihr Publikum.

Veranstaltet wird er unter bewährter Chorleitung von Thomas Bertossi am 28. Mai im Pfarrzentrum Oscar Romero. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Viel Glück hatten die Sängerinnen und Sänger im Jahr 2019. Nach langen Vorbereitungen konnte noch das 100jährige Bestehen gefeiert werden. Zahlreiche Festivitäten kennzeichneten dieses Jubiläumsjahr. Ein Höhepunkt war die Verleihung der Zelter-Plakette, vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Sie ist die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre, die sich in langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Erhaltung des Volksliedes und um das kulturelle Leben erworben haben.

Unser diesjähriges Programm ist bunt gemischt und für jeden Zuhörer ist etwas dabei.

Melodien von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Ralf Siegel, Christian Bruhn sowie von den Toten Hosen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung.

Immer willkommen in unserer Mitte sind neue Sängerinnen und Sänger.