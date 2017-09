Feuerwehrmann Sam | Sam rettet den Zirkus

Die letzte Vorstellung des Feuerwehrmanns Sam in Gersthofen sorgte für eine restlos ausverkaufte Stadthalle und viele glückliche kleine Feuerwehrmänner. Nun gibt es eine neue Geschichte.In Sam’s neuem Abenteuer kommt der Zirkus nach Pontypandy. Das kleine Städtchen freut sich sehr darüber, doch wie immer, wenn Norman in der Nähe ist, geht etwas schief. Wird Sam den Zirkus retten? Feuerwehrmann Sam lädt alle Besucher ein, sich als Feuerwehrmann oder Zirkusartist zu verkleiden.Zu erleben gibt es natürlich neben Sam, sein treues Feuerwehrauto Jupiter, Elvis, Penny, Kommandant Steele und Norman in einer brandneuen Familienshow für Jung und Alt.Das Theater auf Tour bringt die mitreißende Bühnenshow voller Musik, Tanz und Humor exklusiv als Erstaufführung nach Deutschland, Österreich und die Schweiz!Rechtzeitig Karten sichern, denn der Andrang beim letzten Gastspiel war enorm!Für Kinder ab 5 Jahren.Tickets gibt's HIER