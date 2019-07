Festeröffnung 1050 Jahre Batzenhofen

Gersthofen : Festplatz Batzenhofen |

Man muß die Feste feiern, wie sie fallen.

Das dachte offensichtlich die große Mehrheit der Batzenhofener Bürgerinnen und Bürger und so war das Festzelt bereits am Nachmittag gut gefüllt. Neben Blasmusik und allerlei kulinarischen Schmankerln lockten der Bieranstich und das Kinder- und Jugendprogramm die Gäste in Scharen auf den Festplatz. Beim Dorfabend mit der Showband "Schlawiner" dauerte es nicht lange, bis die ersten Gäste auf den Tischen standen. Die tolle Stimmung hält ungebremst an. Noch haben Kurzentschlossene die Gelegenheit daran teilzuhaben!