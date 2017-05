Feier mit den Ehejubilaren

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am Sonntag, 21. Mai 2017, lädt die Pfarreiengemeinschaft Gersthofen alle Ehepaare, die in diesem Jahr ein Ehejubiläum feiern, zu einem Gottesdienst und zu einem Stehempfang ein. Die Hl. Messe beginnt um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus. Nach dem Gottesdienst findet der Stehempfang im Pfarrzentrum statt.



Alle, die in Gersthofen kirchlich geheiratet haben bzw. deren Ehevorbereitung über unsere Pfarreiengemeinschaft gelaufen ist, bekommen eine schriftliche Einladung. In unserem Pfarrbüro sind nämlich nur jene Paare verzeichnet, deren kirchliche Eheschließung innerhalb Gersthofens stattgefunden hat oder deren Ehevorbereitung über unsere Pfarrgemeinden gelaufen ist. Deshalb sind die Ehejubiläen derer, die in anderen Pfarreien geheiratet haben, bei uns nicht bekannt. Eingeladen sind jedoch alle, die sich mit der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen verbunden wissen und die in diesem Jahr ein Ehejubiläum feiern! Sollten Sie in Gersthofen kirchlich geheiratet haben und trotzdem keine Einladung bekommen, dann melden Sie das bitte im Pfarrbüro. Bei so vielen Ehepaaren, die eingeladen werde, kann es natürlich auch mal passieren, dass eine Einladung nicht ankommt oder vergessen wird... Da ist dann kein böser Wille dahinter und wir bitten Sie deshalb um Ihr Verständnis.



Wir wollen im Pfarrzentrum wieder eine Fotowand mit Bildern der "Jubelpaare" aufstellen. Im Blick auf die Vorbereitung wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihr Kommen bis zum Mittwoch, 17. Mai 2017 im Pfarrbüro anmelden würden (Tel.: 0821/24766-0; Email: st.jakobus.gersthofen@bistum-augsburg.de) und uns auch Ihr Bild zukommen lassen könnten.



Herzliche Einladung an alle Ehejubilare in Gersthofen!