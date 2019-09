FEHLER IM SYSTEM | mit Jasmin Wagner & Jürgen Tarrach

Durchgeknallte Komödie über künstliche Intelligenz mit einem Spritzer Geschlechtsumwandlung

Emma hat sich endlich ein Herz gefasst und Oliver vor die Tür gesetzt. Doch kurz darauf ist Oliver zu¬rück und begrüßt Emma mit seltsam monoton klingender Stimme. Wie sich herausstellt, ist Oliver 4.0 eine KI – eine Künstliche Intelligenz –, ein menschenähnlicher Computer, der über eine Agentur als Haushaltsroboter für Emma ermittelt wurde.Der mechanische Wunderknabe erweist sich schon bald als perfekter Ersatz für den „echten“ Oliver und nach und nach entwickelt die virtuelle Hilfe ungeahnte Fähigkeiten. Das gefällt vor allem Emmas Vater namens Lea, der sich gerade einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Nach 40 Jahren in einem männlichen Körper möchte er endlich eine Frau werden. Das versteht Oliver 4.0 besser als Emma. Auch er fühlt sich immer unwohler in seiner Haut, denn er hat die Liebe kennengelernt und tut alles, um Emma für sich zu gewinnen.Und als ob Emma mit all dem nicht schon genug zu tun hätte, taucht zwischenzeitlich auch noch der echte Oliver auf. Rund um die zwei Olivers entwickeln sich chaotische Turbulenzen. Vor allem, weil die Zentrale für Haushaltsroboter die beiden ständig verwechselt – mit fatalen Folgen für die Lachmuskeln des Zuschauers.Dieses Stück ist Teil desder Stadthalle GersthofenTickets gibt's