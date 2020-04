Anzeige

Fahrt zum Partnerschafts-Jubiläum in Nogent-sur-Oise wird abgesagt

Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus haben sich Herr Bürgermeister Wörle und der Vorsitzende des Vereins Nogent-Gersthofen, Michael Fendt, dazu entschlossen, die vom 28. 5. bis 1. 6. 2020 geplante Erwachsenenfahrt nach Frankreich zum dortigen Jubiläum der Städtepartnerschaft abzusagen.



Mit dieser Entscheidung schließen sie sich zahllosen Verbänden und Vereinen an, um die Verbreitung des Virus nach Möglichkeit zu verlangsamen und den Schutz aller zu gewährleisten.



Bereits geleistete Zahlungen werden in den nächsten 2 Wochen selbstverständlich zurück erstattet. Über einen Ersatztermin - voraussichtlich im nächsten Jahr - wird zu gegebener Zeit entschieden.



Außerdem finden - wie bereits berichtet - die für diesen Monat geplante Jugendfahrt sowie das für 26. April vorgesehene französische Frühstück nicht statt.



Auch die monatlichen Stammtisch-Treffen im Wirtshaus am Sportplatz sind bis auf weiteres ausgesetzt.

