Erstkommunion 2018 in St. Jakobus

Am Sonntag, 29. April 2018, findet um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus die Erstkommunionfeier für die Kinder der Pestalozzischule statt.

Kinder, die in andere Schulen gehen (z.B. Franziskusschule), können zusammen mit ihren Eltern einen der drei Erstkommuniontermine in Gersthofen frei wählen.



Nach dem Beginn des neuen Schuljahres werden die Kinder weitere Informationen bekommen und die Eltern eine Einladung zu einem Elternabend erhalten. Dies geschieht über den Religionsunterricht.



Ansprechpartnerin für den Weg der Vorbereitung auf die Erstkommunion ist unsere Pastoralassistentin, Frau Julia Winter. Sie ist über das Pfarrbüro (Tel.: 0821/24766-0, Mail: julia.winter@bistum-augsburg.de) zu erreichen.