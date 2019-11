Erlebnisreiche Woche für französische Jugendliche in Gersthofen

An einem Tag pflanzten die Jugendlichen anlässlich des 50jährigen Jubiläums zusammen mit Herrn Bürgermeister Wörle und den Vorsitzenden der beiden Partnerschaftsvereine, Pierre Birgé und Michael Fendt, unterstützt von den Stadtgärtnern Trollmann und Langer, zwei von Horst Kaiser gespendete Gingko-Bäume, die er aus in Paris an der Seine und im Jardin du Luxembourg gesammelten Samen gezogen hatte. Die Bäume stehen jetzt als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft im Nogent-Park und im Stadtpark am Georges-Lenne-Weg, benannt nach dem damaligen Bürgermeister von Nogent, der zusammen mit dem Gersthofer Bürgermeister Karl J. Weiß die Städtepartnerschaft ins Leben gerufen hat.Am Nachmittag dann verschönerten die Jugendlichen bei der neuen Skater-Bahn eine 3-teilige Betonwand mit sehr kreativen farbigen Bildern zur Städtepartnerschaft, die es eigentlich wert wären, im Stadtzentrum zu stehen!Originell und einfallsreich war auch die Planung des letzten gemeinsamen Abends mit den Gasteltern. Er stand unter dem Motto "Casino" in der Mensa der Mittelschule, wobei die Jugendlichen selber für die Spielmöglichkeiten, die Dekoration und das Ambiente sorgten. Für das leibliche Wohl waren die Gasteltern zuständig.Die vielen gemeinsamen Aktivitäten haben die deutsch-französische Gruppe - ungeachtet der Sprache - sehr zusammen geschweißt, so dass wir um den Fortbestand der Städtepartnerschaft sicher keine Sorgen haben müssen.