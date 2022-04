Erfolgreicher Büchermarkt des Nogent-Vereins zugunsten der Ukraine-Hilfe

Im großen Sitzungssaal des Gersthofer Rathauses gab es Bücher "über Tisch und Bänke" jeglicher Kategorie, wie z.B. Romane, Sach- und Kochbücher und vor allem zahlreiche Kinderbücher. Für Musikfreunde gab es viele CDs und LPs, die sich ja neuerdings wieder großer Beliebtheit erfreuen, zum Stöbern und Schnäppchen suchen. Es wurde auch ein reichhaltiges, von Vereinsmitgliedern gespendetes Kuchenbuffet geboten, wo man sich für's Wochenende zum Nachmittagskaffee gut versorgen konnte.Sowohl am Samstag als auch Sonntag kamen sehr viele Interessenten, die den Vorgaben entsprechend alle ihre Corona-negativ - Nachweise erbrachten. Der Erlös vom Bücher- und Kuchenverkauf geht komplett an Geflüchtete aus der Ukraine in Gersthofen. Der Verein konnte insgesamt € 3017,40 an die Stadt Gersthofen zur Weiterleitung überweisen.