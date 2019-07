Eine neue Orgel entsteht - Tag 3

Gersthofen : Pfarrkirche St. Martin, Batzenhofen |

Was lange währt ...

Am dritten Tag der Aufbauarbeiten wird langsam erkennbar, daß es sich bei dem ungewohnten neuen Gebilde auf der oberen Empore in St. Martin um eine werdende Orgel handeln könnte.Fa. Wech hat am zweiten und dritten Tag weitere Teile angeliefert, dann wurde ein Großteil des Materials auf die Orgelempore gehievt, damit das Kirchenschiff zum sonntäglichen Gottesdienst genutzt werden kann.Ein Wasserrohrbruch im Kindergarten am Festsonntag 1050 Jahre Batzenhofen hat die Decke des darunter liegenden Pfarrsaals so sehr beschädigt, daß dort keine weiteren Gottesdienste mehr abgehalten werden können.