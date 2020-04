Ein ganz anderes Ostern

Liebe Mitchristen in unserer Pfarreiengemeinschaft!Ostern entfällt 2020 nicht! Wir können dieses zentrale Fest unseres Glaubens, das uns Trost und Hoffnung schenken kann, nicht einfach ausfallen lassen. Unsere Hoffnung hat einen ganz konkreten Namen: Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Ostern entfällt heuer also nicht – aber Ostern fällt 2020 vollkommen anders aus als sonst. Wir müssen, um Ansteckungen zu vermeiden, auf die gewohnten Feierlichkeiten in unseren Kirchen verzichten. Das ist notwendig, auch wenn es schmerzt.Wir können in einer solchen Situation auch daheim unseren Glauben leben und feiern. Dazu sind Vorschläge für Hausgottesdienste auf der Homepage unserer Diözese Augsburg zu finden:Das Wertvolle im Leben wächst oft durch Krisen hindurch. Das kann ich auch aus meinem eigenen Leben sagen. Vermutlich wäre ich nie ohne die vielen Zeiten, die ich als Kind und Jugendlicher im Krankenhaus verbringen musste, Priester geworden. Dabei habe ich meine Kinderbibel gelesen, eine tiefe Freundschaft mit Jesus entwickelt und gespürt, dass ich auch in den schweren Tagen meines Lebens von IHM erfüllt und gehalten bin. Seither durfte ich immer wieder die Erfahrung machen, dass ich gerade in der Trauer, in der Krankheit und in der Niedergeschlagenheit SEINE Nähe erfahren darf. Diese Erfahrung wünsche ich auch Ihnen und Euch in all den Krisen, die das Leben so mit sich bringt.Vielleicht können wir auch durch diese Krisenzeit hindurch entdecken, wie wertvoll der Glaube an Jesus Christus für uns alle ist. Deshalb möchte ich alle ermutigen, daheim diesen Glauben zu feiern, die Texte der Heiligen Schrift zu lesen sowie selber als getaufte Christinnen und Christen am Palmsonntag die grünen Zweige in der Wohnung und an Ostern die Osterspeisen zu segnen. Aus dem Glauben heraus können wir uns auch überlegen, wie wir einander nahe sein und uns gegenseitig unterstützen können.In diesem Glauben wünsche ich Ihnen und Euch allen einen gesegneten Weg durch die Heilige Woche und eine tiefe Erfahrung der Freude über den auferstandenen Herrn!Herzliche GrüßePfarrer Ralf Gössl