Ein Festzelt entsteht

Gersthofen : Festplatz Batzenhofen |

Viele fleißige Helfer bei den Vorbereitungsarbeiten zur 1050-Jahrfeier in Batzenhofen

Dienstag 9. Juli 8:30 Uhr in Batzenhofen: Kurze Lagebesprechung, ein letzter Blick auf die Planzeichnungen und dann wird zugepackt: Startschuß für das Aufstellen des Festzelts!40 Minuten später sind alle Platten für die Zeltpfosten mit Erdnägeln gesichert und das Giebelteil kann aufgerichtet werden. Um 10:30 Uhr beginnt das Aufziehen der Planen und eine knappe Stunde später arbeitet man bereits an der Innenbeleuchtung und der Zeltdekoration. Ab 11:50 Uhr gibt es für die Helfer dann das verdiente Mittagessen.Wieder einmal hat sich gezeigt, daß in Batzenhofen die Dorfgemeinschaft noch in Ordnung ist und so ist es wohl kein Zufall, daß die Organisatoren des Festes ihren eigens dazu gegründeten Verein „Dorfgemeinschaft Batzenhofen e.V.“ genannt haben. Bleibt zu erwähnen, daß sich auch zahlreiche Nicht-Mitglieder an den Arbeiten rund um das Fest engagieren. Die Arbeitsfreunde war am Nachmittag beim Verlegen des Zeltbodens ungebrochen und hielt bis in die Abendstunden an.Morgen geht es dann in alter Frische weiter ...