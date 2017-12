E-Reader ausleihen - Ab 2018 in der Stadtbibliothek Gersthofen

Gersthofen : Stadtbibliothek |

Ab Januar 2018 können Sie in der Stadtbibliothek Gersthofen E-Reader ausleihen und sich auch zur Nutzung dieser Geräte beraten lassen.

Eigentlich wissen es alle, die Stadtbibliothek Gersthofen hat ein sehr umfangreiches Medienangebot, sei es im Hause (ca. 45600 Medien) oder durch die vielen Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Hörbücher und Filme in elektronischer Form (ca. 15600 Medien in der Onleihe Schwaben ).Sie alle können, einen gültigen Bibliotheksausweis vorausgesetzt, kostenfrei ausgeliehen werden. Für Minderjährige ist dieser Ausweis kostenfrei erhältlich, Erwachsene zahlen eine Jahresgebühr von € 10,-. Stellt man allein den Durchschnittspreis für ein Buch im November 2017 von € 13,04 gegenüber (Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels), ist ein Bibliothekskonto also eine durchaus lohnende Sache.Eingehende und individuelle Beratung zu E-Readern, Leseapps für Smartphone und Tablet sowie das Lesen am Rechner ist bei den Verbraucherbildungsnachmittagen im Offenen Bildungs- und Lerntreff in der Stadtbibliothek Gersthofen möglich. Jeden Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr finden Sie dort individuell und kostenfrei fundierte Antworten und praktische Hilfestellung.