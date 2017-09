Dr. Florian Ilgen | Glücksmoment

Erleben wir besonders schöne Momente des Glücks, dann sieht man uns das sehr einfach an. Doch wie können wir die Gedanken anderer Menschen lesen und unser eigenes „Glück“ herausfordern, damit das Besondere passiert?Der Gedankenleser DR. FLORIAN ILGEN verblüfft und begeistert sein Publikum mit unerklärlichem Gedankenlesen. Dabei bedient er sich gekonnt der Signale der Körpersprache, der nonverbalen Kommunikation und seiner Intuition. So erahnt er geheime Bilder in den Köpfen der faszinierten Zuschauer, offenbart den Namen einer nur gedachten Person oder sogar ein Geheimnis, welches keiner kennen kann.Mit seinen Shows und Mentalexperimenten begeisterte er bereits Johannes B. Kerner und Größen aus Wirtschaft und Politik. Wie ist es möglich, dass Menschen sogar untereinander Gedanken lesen können? Wie lassen sich Ereignisse verblüffend exakt voraussagen? Der Mentalist lädt auf eine gedankliche Rundreise ein und lüftet den Vorhang, damit seine Gäste einen kurzen Blick hinter die Kulissen des Unbegreiflichen werfen können ...Das klingt spannend, oder?Tickets gibt's HIER