Die Weihnachtsgottesdienste 2019 in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Dienstag, 24. Dezember 2019, Heiliger Abend



15.00 Uhr: Hl. Messe im AWO-Heim

16.00 Uhr: Kindermette für Kleinkinder im Pfarrzentrum

16.00 Uhr: Kindermette in St. Jakobus

16.00 Uhr: Kindermette in Maria, Königin des Friedens

17.30 Uhr: Christmette in Maria, Königin des Friedens (musikalisch gestaltet mit Orgel und Flöten)

22.30 Uhr: Christmette in St. Jakobus (musikalisch gestaltet mit Orgel und Klarinetten)



Mittwoch, 25. Dezember 2019, Weihnachtstag



08.30 Uhr: Keine Hl. Messe!

10.15 Uhr: Festgottesdienst mit weihnachtlichen Arien in St. Jakobus



Donnerstag, 26. Dezember 2019, Zweiter Weihnachtsfeiertag und Fest des hl. Stephanus



08.30 Uhr: Hl. Messe in St. Jakobus

10.15 Uhr: Festgottesdienst mit der Pastoralmesse von K. Kempter in Maria, Königin des Friedens



Samstag, 28. Dezember 2019



09.30 Uhr: Hl. Messe im Paul-Gerhardt-Haus

18.00 Uhr: Vorabendmesse in St. Jakobus



Sonntag, 29. Dezember 2019, Fest der Heiligen Familie



08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst in St. Jakobus

10.15 Uhr: Hl. Messe in Maria, Königin des Friedens



Dienstag, 31. Dezember 2019, Silvester



16.00 Uhr: Wort-Gottes-Feier mit Kindersegnung in Maria, Königin des Friedens

17.00 Uhr: Festgottesdienst mit Orgel und Trompete zum Jahresschluss in St. Jakobus



Mittwoch, 01. Januar 2020, Hochfest der Gottesmutter Maria, Neujahr



Am Vormittag keine Hl. Messe

18.00 Uhr: Festgottesdienst zum Jahresanfang in Maria, Königin des Friedens



Samstag, 04. Januar 2020



18.00 Uhr: Vorabendmesse in Maria, Königin des Friedens



Sonntag, 05. Januar 2020, Zweiter Sonntag nach Weihnachten



08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst in Maria, Königin des Friedens

10.15 Uhr: Hl. Messe mit Aussendung der Sternsinger in St. Jakobus; Wortgottesdienst für Kinder in der Ulrichskapelle



Montag, 06. Januar 2020, Hochfest der Erscheinung des Herrn, Heilig Drei König



08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst in Maria, Königin des Friedens

10.15 Uhr: Festgottesdienst mit dem Kirchenchor in St. Jakobus



Samstag, 11. Januar 2020



18.00 Uhr: Vorabendmesse mit Taufgedächtnis in Maria, Königin des Friedens



Sonntag, 12. Januar 2020, Fest der Taufe des Herrn (Abschluss der Weihnachtszeit)



08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst mit Taufgedächtnis in Maria, Königin des Friedens

10.15 Uhr: Hl. Messe mit Taufgedächtnis in St. Jakobus



Von Herzen wünsche ich allen ein frohmachendes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr!



Herzliche Einladung, die Gottesdienste in unseren Kirchen mitzufeiern!



Pfarrer Ralf Gössl