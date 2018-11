Anzeige

Die Veranstaltung "Hounds of Winter" am 15.11.2018 ist abgesagt

Die Veranstaltung "Hounds of Winter", die am 15. November 2018 im Ballonmuseum geplant war, muss aus produktionstechnischen Gründen abgesagt werden.



Bereits erworbene Eintrittskarten für das Konzert können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Der Eintrittspreis wird natürlich erstattet.



(Pressemitteilung Stadthalle Gersthofen)

