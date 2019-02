Die SWR Big Band mit Max Mutzke | Soul viel mehr

Leidenschaft und Talent kann man nicht lernen - entweder man hat es oder man hat es nicht. MAX MUTZKE hat beides im Überfluss und ist in der Lage, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Das hat das Ausnahmetalent unter den deutschsprachigen Sängern schon mehrfach eindrucksvoll bewiesen.Als der – auf den ersten Blick unscheinbare junge Mann – 2004 in Stefan Rabs Show SSDSGPS (Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star) die Bühne betrat gab es einen dieser besonderen Momente, als er zu singen begann und eine Fernsehnation innerhalb von wenigen Takten komplett verzaubert war. Wie heißt es so schön im Englischen? A Star was born.Und wenn dieses Kraftpaket auf den „Daimler der Big Bands“, die SWR BIG BAND, trifft, dann verschmilzt das zu einer Melange aus Spielwitz und Virtuosität, die vom Publikum euphorisch gefeiert wird. Neben Mutzkes Hits wie Zugabe, Welt hinter Glas, Can´t wait until tonight, Marie oder Telefon gibt es auch Soul & Pop-Klassiker wie Me & Mrs Jones oder Pop-Songs von Alicia Keys und Seeed. Wen es da noch auf den Sitzen hält, der muss angeschnallt oder völlig rhythmusresistent sein. Freuen Sie sich auf einen grandiosen Abend: Eine charismatische Stimme, verpackt im vollen Big Band Sound auf der Höhe der Zeit.Tickets gibt's HIER