Die Rorate-Messen im Advent 2018

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Die Rorate-Messen gehören in unseren Gemeinden zum Advent dazu und sind bei vielen Leuten sehr beliebt. Der Name „Rorate“ kommt vom lateinischen Eröffnungsvers „Tauet ihr Himmel von oben“ (Buch Jesaja 45, 8).



Besonders gestaltete Rorategottesdienste sind an jedem Samstag im Advent - einmal am Abend und zweimal am Morgen:



Samstag, 08.12.2018 - 18.00 Uhr: Rorate in Maria, Königin des Friedens(besonders für Familien und Kinder). Anschließend gemütliches Beisammensein auf dem Vorplatz der Kirche.

Samstag, 15.12.2018 - 07.00 Uhr: Rorate in der Ulrichskapelle von St. Jakobus

Samstag, 22.12.2018 - 07.00 Uhr: Rorate in der Ulrichskapelle von St. Jakobus



Die Rorate-Messen werden in unseren Kirchen bei Kerzenlicht gefeiert. Auf dem Weg durch den Advent sind sie eine Einladung, sich für das Wesentliche in dieser Zeit zu öffnen sowie mit Leib und Seele zur Ruhe zu kommen.



Herzliche Einladung!



Pfarrer Ralf Gössl