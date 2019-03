Die Gottesdienste in der Karwoche und an den Ostertagen in unserer Pfarreiengemeinschaft

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Zwischen dem „Hosanna“ des Palmsonntags und dem „kreuzige ihn“ des Karfreitags verläuft unser Leben. Manchmal sind wir Hosanna-Menschen und manchmal spüren wir das Kreuz. Auf diesem Weg sind wir nicht allein. Jesus geht mit uns. Und Jesus geht noch weiter. Er möchte uns einmal sogar durch den Tod hindurch ins Leben führen. In der Heiligen Woche machen wir uns mit Jesus auf den Weg. Mit ihm schauen wir auf unser Leben und von ihm dürfen wir uns in der Hoffnung stärken lassen.



Samstag, 13. April 2019



• 18.00 Uhr – St. Jakobus: Vorabendmesse mit Segnung der Palmzweige



Palmsonntag, 14. April 2019



• 08.30 Uhr - Maria, Königin des Friedens: Segnung der Palmzweige auf dem Platz vor der Kirche, Palmprozession und Pfarrgottesdienst.

• 10.15 Uhr - St. Jakobus: Segnung der Palmzweige auf dem Platz vor dem Pfarrzentrum, Palmprozession und hl. Messe (gleichzeitig Wortgottesdienst für Kinder im Pfarrzentrum)



Mittwoch, 17. April 2019



• 18.00 Uhr - St. Jakobus (Ulrichskapelle): Beichtgelegenheit mit Herrn Pfarrer i.R. Karl Kraus



Gründonnerstag, 18. April 2019



• 19.00 Uhr - Maria, Königin des Friedens: Abendmahlsmesse mit Fußwaschung und Kommunion unter beiderlei Gestalten; anschließend in MKdF "Nacht des Gebetes" bis zum Morgen des Karfreitag; ebenso anschließend Agape in der Johannesstube



Karfreitag, 19. April 2019



• 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr - St. Jakobus (Ulrichskapelle): Beichtgelegenheit

• 10.30 Uhr - Maria, Königin des Friedens: Kreuzfeier für Kinder

• 15.00 Uhr - St. Jakobus: Feier vom Leiden und Sterben des Herrn; anschließend in der Ulrichskapelle: Betstunden am heiligen Grab bis ca. 19.00 Uhr



Karsamstag, 20. April 2019



• 08.00 Uhr - St. Jakobus (Ulrichskapelle): Morgenlob und Verehrung des heiligen Grabes

• 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr - St. Jakobus (Ulrichskapelle): Beichtgelegenheit

• 18.00 Uhr – Maria, Königin des Friedens: Auferstehungsandacht für Kinder (Speisensegnung)

• 21.00 Uhr – St. Jakobus: Ökumenische Segnung des Osterfeuers auf dem Platz vor dem Pfarrzentrum, Feier der Osternacht in der Kirche (Speisensegnung)



Ostersonntag, 21. April 2019



• 05.00 Uhr – Maria, Königin des Friedens: Segnung des Osterfeuers auf dem Platz vor der Kirche und Feier der Osternacht in der Kirche (Speisensegnung)

• 09.00 Uhr – AWO-Seniorenzentrum: Hl. Messe (Speisensegnung)

• 10.15 Uhr - St. Jakobus: Festgottesdienst (Speisensegnung)



Ostermontag, 22. April 2019



• 08.30 Uhr - St. Jakobus: Pfarrgottesdienst

• 09.30 Uhr – Paul-Gerhardt-Haus: Hl. Messe

• 10.15 Uhr - Maria, Königin des Friedens: Festgottesdienst mit den Kirchenchören der Pfarreiengemeinschaft: „Kleine Orgelsolo-Messe“ von W.A. Mozart und Halleluja von G.F. Händel



Ganz herzlich darf ich dazu einladen, die Gottesdienste der Karwoche und der Ostertage in unseren Kirchen mitzufeiern und dadurch den Weg Jesu mitzugehen. Vielleicht dürfen wir dann auch tief in unserem Herzen spüren, dass eigentlich ER es ist, der mit uns geht und uns auf unserem Weg begleitet…

Im Namen unserer Pfarreiengemeinschaft wünsche ich allen ein gesegnetes und hoffnungsvolles Osterfest!



Pfarrer Ralf Gössl