Die Gottesdienste am vierten Advent und in der Weihnachtszeit

Samstag, 23. Dezember 2017, Tag vor dem Vierten Advent



Sonntag, 24. Dezember 2017, Vierter Advent und Heiliger Abend

Montag, 25. Dezember 2017, Weihnachtstag

Dienstag, 26. Dezember 2017, Zweiter Weihnachtsfeiertag und Fest des hl. Stephanus

Samstag, 30. Dezember 2017, Fest der Heiligen Familie

Sonntag, 31. Dezember 2017, Fest der Heiligen Familie und Silvester

Sonntag, 01. Januar 2018, Neujahr und Hochfest der Gottesmutter Maria



Mittwoch, 03. Januar 2018

Samstag, 06. Januar 2018, Hochfest der Erscheinung des Herrn, Heilig Drei König



Sonntag, 07. Januar 2018, Fest der Taufe des Herrn (Abschluss der Weihnachtszeit)



09.30 Uhr: Hl. Messe im Paul-Gerhardt-Haus18.00 Uhr: Vorabendmesse (als Rorate gestaltet) in St. Jakobus08.30 Uhr: Hl. Messe zum Vierten Advent in St. Jakobus10.15 Uhr: KEINE Hl. Messe!15.00 Uhr: Hl. Messe im AWO-Heim16.00 Uhr: Kindermette für Kleinkinder im Pfarrzentrum16.00 Uhr: Kindermette in St. Jakobus16.00 Uhr: Kindermette in Maria, Königin des Friedens17.30 Uhr: Christmette in Maria, Königin des Friedens22.30 Uhr: Christmette in St. Jakobus (mit den Singkreisen)08.30 Uhr: KEINE Hl. Messe!10.15 Uhr: Festgottesdienst in St. Jakobus (Sängerrunde der Naturfreunde: Weihnachtliche Weisen)08.30 Uhr: Hl. Messe in St. Jakobus10.15 Uhr: Festgottesdienst in Maria, Königin des Friedens (Kirchenchöre der PG mit Weihnachtlichen Chören aus Werken von Bach und Händel)09.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier im Paul-Gerhardt-Haus18.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Kindersegnung in St. Jakobus08.30 Uhr: KEINE Hl. Messe10.15 Uhr: Hl. Messe in Maria, Königin des Friedens17.00 Uhr: Festgottesdienst zum Jahresschluss in St. JakobusAm Vormittag: KEINE Hl. Messe18.00 Uhr: Festgottesdienst zum Jahresanfang in Maria, Königin des Friedens18.30 Uhr: Abendlob in St. Jakobus „Weihnachtssingen“ – Wir singen miteinander bekannte und neuere Weihnachtslieder.08.30 Uhr: Festgottesdienst in Maria, Königin des Friedens10.15 Uhr: Festgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger in St. Jakobus (Kirchenchor und Frauensingkreis: Weihnachtliche Weisen)08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst mit Taufgedächtnis in Maria, Königin des Friedens10.15 Uhr: Hl. Messe mit Taufgedächtnis in St. Jakobus