Die Erstkommunion-Termine 2020

Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Die Termine für die Erstkommunionen in unserer Pfarreiengemeinschaft für das kommende Jahr stehen fest. Wie auch in den vergangenen Jahren, feiern wir an drei Terminen Erstkommunion, aufgeteilt nach den drei großen Gersthofer Grundschulen. Kinder anderer Schulen dürfen sich einen der Termine frei aussuchen.



Die Erstkommunionen finden jeweils um 10 Uhr statt am:



•Samstag, 25. April 2020: Erstkommunionfeier der Kinder der Pestalozzischule in St. Jakobus

•Sonntag, 26. April 2020: Erstkommunionfeier der Kinder der Mozartschule in St. Jakobus

•Samstag, 02. Mai 2020: Erstkommunionfeier der Kinder der Goetheschule in Maria, Königin des Friedens



Die Anmeldeformulare für die Erstkommunion-Vorbereitung in unserer Pfarreiengemeinschaft werden am Anfang des Schuljahres 2019/2020 im katholischen Religionsunterricht der 3. Klassen in den Gersthofer Grundschulen verteilt. Gerne dürfen Sie auch schon vorab mit mir, Pastoralassistentin in der PG Gersthofen und zuständig für die Vorbereitung auf das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion, Kontakt aufnehmen!



Julia Winter (julia.winter@bistum-augsburg.de).