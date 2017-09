Die CubaBoarischen | Feliz Navidad – Prosit Neujahr!

Die CubaBoarischen wärmen schon seit vielen Jahren die Herzen ihrer zahlreichen Gersthofer Fans mit heißen Rhythmen und dem leichten kubanischen Lebensgefühl. Gibt es einen schöneren Start in den Jahreswechsel, als einen Abend mit flotten Songs, Boleros sowie bayerischen und kubanischen Volksweisen zu erleben? Genau das Richtige für einen kalten Winterabend. Und dann sind die CubaBoarischen eben auch bekannt für immer neue künstlerische Überraschungen.

Zum fröhlichen und mitreißenden Stilmix der Musikanten aus dem Mangfalltal gesellen sich die bekannte BR-Moderatorin Traudi Siferlinger und das festliche Gebläse der Grassauer. Sie alle verbindet sowohl die tiefe Verwurzelung in der heimischen Volksmusik als auch die Leidenschaft, die Klänge fremder Länder zu erkunden.Freuen Sie sich also zum 10-jährigen Jubiläum der CUBABOARISCHEN auf eine Hochzeit zweier heimischer Ensembles mit Ausflügen in die Ferne. Da steigen lustvoll traditionell bayerische Bläser aufs kubanische Parkett, da untermalen südländische Rhythmen traditionelle Bläserliteratur.Tickets gibt's HIER