Die BR- Brettl-Spitzen | Mit der Couplet AG, ......uvm.

Aller guten Dinge sind DREIDas Konzert der BR-Brettl-Spitzen wurde vom 20.03.2020 auf den 19.10.2020 & 03.03.2021 und erneut auf den 15.10.2021 verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurück gegeben werden.Informationen zur KartenerstattungDie BR BRETTL-SPITZEN haben in ganz Bayern eine riesige Nachfrage und da macht auch die Stadthalle Gersthofen keine Ausnahme.Jürgen Kirner präsentiert:die COUPLET AG,BARBARA PREIS,das TRIO SCHLEUDERGANG undCONNY UND DIE SONNTAGSFAHRER.Gemeinsam garantieren sie einen unvergesslichen Abend, bei dem die Stadthalle wieder gerockt wird!Die BRETTL-SPITZEN spiegeln ein aktuelles, musikalisches Lebensgefühl im Freistaat wieder und zeigen dieses Gefühl in allen Facetten: traditionsbewusst und heimatverbunden, aber auch jung und unverbraucht sympathisch, mit immer wieder neuen Aspekten.Obendrein gibt es musikalische und gesangliche Urgewalten zu erleben und so mancher Publikumsliebling zieht deftig und frivol alle Register seines Könnens.Tickets gibt's HIER