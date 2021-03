Der Postillon - Live | Die große Jubiläumstour

Bei Satire-Fans bekannt, bleiebt und berüchtigtIm Jahr 2017 begann eine neue Ära: DER POSTILLON - LIVE brachte erstmals die seriösesten Nachrichten auf zahlreiche Bühnen in die entlegensten Ecken des Landes.Mit neuem Programm geht die Nachrichtenshow 2020 wieder an den Start. Die Moderatoren Thieß Neubert und Anne Rothäuser werden pünktlich zum Tourbeginn nur wenig gealtert sein. Aber eines bleibt wie gewohnt: die unerschütterliche Liebe zum Publikum.DER POSTILLON - LIVE beehrt ausschließlich die schönsten, besten und elegantesten Städte des Landes, da lag es quasi auf der Hand, dass sie auch in Gersthofen vorbeikommen.Mal spitzfindig, mal plakativ werden dabei aktuelle Themen durch den Kakao gezogen. Neben dem humorvollen und mitunter bösen Blick auf Politik und Gesellschaft präsentiert die Show im Stil der Tagesschau irrwitzige Studien, Videoclips, die beliebten Newsticker-Wortspiele und weitere Überraschungen.Tickets gibt's HIER