Der Nogent-Verein blickt nach vorne

In der kürzlichen Vorstandssitzung des Partnerschaftsvereins Nogent-Gersthofen stand als Thema auf der Tagesordnung, welche Aktivitäten und Planungen derzeit möglich sind angesichts der noch immer andauernden Corona-Situation.

Als gesichert gilt der Termin für die ausgefallene Erwachsenenbegegnung anlässlich des 50jährigen Partnerschafts-Jubiläums in Nogent-sur-Oise vom 26. - 29. Mai 2022, vorausgesetzt, es gibt keine Corona-bedingten Reisebeschränkungen mehr.

Wegen der Planung für die Jugendfahrten möchte man noch die weitere Entwicklung abwarten. Erfreulicherweise stehen aber die Jugendlichen sowohl in Gersthofen als auch in Nogent in regelmäßigem online-Kontakt, so dass es schon viele Ideen für die Zeit gibt, wenn man sich wieder gegenseitig besuchen kann.

Die regelmäßigen Stammtisch-Treffen (jeweils am letzten Donnerstag des Monats) sollen wieder stattfinden, erstmals am 26. August 2021 ab 19.oo Uhr im Wirtshaus am Sportplatz in Gersthofen.

