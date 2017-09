Das magische Baumhaus | Im Bann des Eiszauberers

Eisige Kälte umweht Anne und Philipp, als DAS MAGISCHE BAUMHAUS landet. Sie sind in das finstere Land des ewigen Schnees gereist, dorthin, wo der böse Eiszauberer lebt. Er hält Merlin und Morgan gefangen – und nur, wenn Anne und Philipp eine schwere Aufgabe erfüllen, können sie ihre Freunde befreien …

Die Idee zum magischen Baumhaus hatte Osborne in den 1990er Jahren, als sie bei einem Spaziergang im Wald ein verfallenes Baumhaus sah. Aufgrund dieser Anregung schrieb sie den ersten Band der Reihe, in dem die Geschwister Anne und Philipp ein Baumhaus voller Bücher entdecken. Mit dem Baumhaus können sie zu allen Orten reisen, die in den Büchern gezeigt werden. Inzwischen hat sie mehr als 40 Mio. Bücher verkauft und Hollywood arbeitet gerade an einer Umsetzung der erfolgreichen Buchreihe.Für Kinder ab 5 Jahren.Von jedem verkauften Ticket geht 1,– € an das Projekt Plant for the Planet .Tickets gibt's HIER