Danceperados of Ireland | Spirit of Irish Christmas

Die DANCEPERADOS OF IRELAND bringen mit ihrer „Irish Christmas Show“ die Weihnachtsbräuche von der Grünen Insel nach Gersthofen.Wie anders die Iren das Weihnachtsfest feiern, kann man zum Beispiel an den „Wren Boys“ sehen. Junge Burschen schwärzen ihre Gesichter, setzen wilde Strohhüte auf und ziehen sich Lumpenkostüme über. So ziehen sie verkleidet von Haus zu Haus, singen ganz spezielle Lieder und lassen sich beschenken. Hier schimmern vorchristliche Rituale durch.Die DANCEPERADOS nehmen Sie mit in eine Zeit vor der Kommerzialisierung des Weihnachtsfests und der Verbote irischer Bräuche durch die englischen Kolonialherren. Es werden uralte Hymnen in gälischer Sprache, die zu Weihnachten gesungen wurden, erklingen und dazu kommen noch einige der Weihnachtslieder in Englisch, die als „Carols“ bezeichnet werden. Abgerundet wird das Programm durch ein paar neuere Lieder wie „Fairytale of New York“.Und natürlich wird auch wie wild getanzt… Da wird es einem klar: Eine irische Stepptanzshow mit dem Motto „Irish Christmas“.Tickets gibt's HIER