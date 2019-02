Constanze Lindner | Miss Verständnis

Diese Frau hat viel durchgemacht. Vor allem Nächte.

Und in diesen dunklen Stunden hat sie aufgeschrieben, was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und werden wird.Sie ist zu dem Schluss gekommen: Alles.Vom ersten Schrei bis zum letzten Witz – nichts kommt so an, wie es gemeint war.Die Beschimpfungen im Sandkasten, die Schwüre der ersten großen Liebe, die Fummeleien der Zweiten bis Elften, das gepunktete Kleid bei der Verlobung und sogar die derben Späße bei Beerdigungen... alles gerät in falsche Hälse und schlägt dann auf die Mägen.Und dann nicht mal drei Richtige im Lotto.Wohin so ein Schatz an vollkommen falsch verstandenen Erfahrungen führen kann, zeigt uns CONSTANZE LINDNER in ihrem neuen Programm. Unmissverständlich begleitet von den sympathischen und saukomischen Schatten, die ab und zu aus ihr heraustreten. Cordula Brötke oder die Oma werden nicht fehlen.Wer diesen Abend erlebt hat, beginnt alle Missverständnisse zu verstehen und Verständnis für jeden vermissten Versteher zu entwickeln.Und wer es sich nicht ansehen will, bekommt richtig Probleme. Verständnisprobleme.Verstanden?