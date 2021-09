Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor: eine große Zirkus-Aufführung in der KiTa steht bevor, vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht allerdings so einiges schief, und sogar Connis Eltern müssen bei der Zirkus-Aufführung einspringen. Und welche Rolle spielt Connis Kater Mau, um das großartige Event zu retten?Tickets gibt's HIER