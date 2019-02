Chippendales | Let's Misbehave Tour 2019

Paul Janke als Gast bei der Jubiläumstour

Mit dem Motto Let’s Misbehave! feiern die CHIPPENDALES 2019 ihr 40-jähriges Jubiläum! Als spektakuläres I-Tüpfelchen wird Deutschlands begehrtester Junggeselle PAUL JANKE mit auf Tour gehen.Die Geschichte der CHIPPENDALES beginnt 1979 in den USA mit einer Show, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Mit ihrem Markenzeichen „collars and cuffs“ (Kragen und Manschetten) sind sie zu weltweiten Idolen geworden. Männer wie aus dem Bilderbuch, die mit ihren makellosen Bodies und leidenschaftlichen Choreografien die weiblichen FansAbend für Abend in Ekstase versetzen.Um das beeindruckende Bühnenjubiläum in Deutschland angemessen zu begehen, haben sich die CHIPPENDALES ebenbürtige Verstärkung geholt. Der gebürtige Hamburger PAUL JANKE wurde 2012 durch das RTL-Erfolgsformat „Der Bachelor“ bekannt und eroberte mit seiner charmanten Art im Sturm die Herzen der TV-Zuschauer. Gemeinsam wollen sie erneut unter Beweis stellen, dass es sich bei den CHIPPENDALES um die niveauvollste Revueshow für Frauen handelt.Frau darf also wieder eine atemberaubende Show mit imposanten Choreographien, prickelnden Interaktionen und mitreißenden Musikperformances erwarten.Tickets gibt's HIER