Am Freitag, 12. April 2019, ist um 18.30 Uhr in St. Jakobus ein Bußgottesdienst zur Vorbereitung auf Ostern. Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema „Ich zeige Dir mein wahres Gesicht“. Danach besteht auch die Gelegenheit zur persönlichen Beichte in der Ulrichskapelle.