Bücherbasar des Nogent-Vereins auch in Corona-Zeiten

Der Termin dafür ist am 18. Oktober 2020 im großen Sitzungssaal des Gersthofer Rathauses von 9 - 15 Uhr.Wer Gebrauchtbücher, CDs oder LPs - selbstverständlich nur in gutem Zustand - abgeben möchte, kann dies am Vortag, 17. Oktober 2020 von 10 - 12 Uhr im Foyer des Rathauses tun.Es versteht sich von selbst, dass für die Durchführung des Bücherbasars die Hygiene-Regeln wegen Corona strikt eingehalten werden müssen. Informationen hierzu werden zeitnah durch die Presse und vor Ort bekannt gegeben.Der Verein hofft trotz der erschwerten Bedingungen auf einen regen Besuch des Basars.