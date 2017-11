BR-Sprech(er)stunde "Der Traum vom Fliegen" im Ballonmuseum Gersthofen | 14.11.2017, 19:30 Uhr

Lesung im Ballonmuseum Gersthofen in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Rotary-Club Gersthofen



„Nur Fliegen ist schöner…“Luftige Höhen haben es dem Menschen immer schon angetan. Bergsteiger können ein Lied davon singen. Der Himmel, die Wolken, der weite Blick – man kann sich der Erde entrückt fühlen. Die grenzenlose Freiheit aber, das wissen wir seit Reinhard Mey, gibt es erst über den Wolken, wenn alle großen und wichtigen Probleme nichtig und klein werden. Der Traum vom Fliegen und der Gedanke, frei zu sein wie ein Vogel, sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst.Mit Texten von und über Daidalos und Ikaros, Wilhelmine Reichard, Joachim Ringelnatz, Tania Blixen, Antoine de Saint-Exupéry und anderen können Sie sich die Erde von oben betrachten, in einem Flugzeug, einem Zeppelin oder einem Ballon. Wie heißt es auf einem Kalenderblatt: „Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.“Auch wenn Sie in dieser beflügelten Sprech(er)stunde „schwindelnde Höhen“ erreichen, verspricht die Sprecher-Crew des BR den Besuchern eine weiche Landung. Auch schwindelfrei müssen Sie nicht sein, wenn Sie bei dieser literarisch-musikalischen Veranstaltung mit von der Partie sind.Auf Ihren Besuch freuen sich Berenike Beschle, Yvonne von Bibra, Michael Atzinger, Michael Schneider, Florian Schwarz und Martin Fogt.Einen musikalischen Höhenflug verspricht die international bekannte Harfenistin Silke Aichhorn mit Kompositionen von Mozart, Debussy, Sonny Rollins, Mascagni und anderen.Der Eintritt ist frei, die erbetenen Spenden gehen an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks.Da die Plätze im Ballonmuseum Gersthofen beschränkt sind, bitten wir um eine Reservierung unter der Telefonnummer 089-5900-21842.