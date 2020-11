BlankWeinek | Dahoam

Steirisch-bairischer Folk trifft auf Chanson

Sie haben das steirisch-bairische Chanson erfunden. Behaupten BlankWeinek selbstbewusst. Doch was soll das sein? Steirisch-bairisches Chanson? Wer an das französische Vorbild denkt, liegt falsch. Obwohl es ein paar Songs gibt, die durchaus diese Richtung einschlagen.„Wir erzählen Geschichten“, sagt das musikalische Mastermind, der steirische Autor und Musiker Andreas Weinek. „Das ist es, was uns mit dem Chanson verbindet“. Keck mischen sie aber auch noch andere Stilelemente dazu. Bairisch Folk oder ein Schuss Country etwa.Die Instrumentierung ist vielfältig und erzählt werden die Geschichten von Schauspieler Harry Blank (bekannt aus der Erfolgsserie „Dahoam is Dahoam“ im BR Fernsehen.Tickets gibt's HIER