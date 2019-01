Biyon Kattilathu - ...Weil jeder Tag besonders ist

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Heute ist ein besonderer Tag.

Und weißt Du auch warum?

...Weil jeder Tag besonders ist.



Dennoch fällt es uns oft schwer den Moment zu genießen. Die einen trauern der Vergangenheit hinterher, die anderen sind gedanklich schon in der übernächsten Woche, dem nächsten Urlaub oder der Rente.



Dr. Biyon Kattilathu, der sympathische Inder aus dem Ruhrgebiet, ärgerte sich deswegen oft schwarz... also weiß... also er ärgerte sich zumindest. Über sich selbst und auch über andere.



Warum haben wir eigentlich Angst Entscheidungen zu treffen? Ist es wirklich genauso schwer positiv wie negativ zu denken? ...und wann finden wir endlich die „Liebe unseres Lebens“?