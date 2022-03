Bestätigung der Vorstandschaft

In seinem Bericht konnte der 1. Vorstand fast ausschließlich von ausgefallenen Veranstaltungen berichten. So fiel auch der letztjährige Herbstball kurzfristig der Pandemie zum Opfer. Dirigent Leonard Dianori zeigt sich erfreut über den Zugewinn neuer Musiker. Den Schwerpunkt der nächsten Auftritte will er auf die Themen Musical und Georg Gershwin legen.Dieses Jahr fanden die satzungsgemäßen Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft statt. Michael Rehberger wurde als 1. Vorstand und Wolfgang Schaffer als 2. Vorstand im Amt bestätigt. Ebenso wurden Tanja Schaffer, Anton Schneid und Matthias Huttner in ihren Ämtern bestätigt. Michael Rehberger appellierte an die jüngeren Mitglieder sich stärker im Verein zu engagieren und bei der nächsten Wahl ein Amt zu übernehmen um den Generationenwechsel nicht zu verschlafen.In seinem Grußwort bedankte sich 2. Bürgermeister Reinhold Dempf bei den Musikern für ihr Engagement. Er gab auch einen kurzen Ausblick über den Planungsstand zum Festplatz und der diesjährigen Kirchweih.Die nächsten Möglichkeiten die Musikanten live zu erleben sind beim Maibaumfest der Stadt Gersthofen am 01.05.und beim traditionellen Swing im Park am 18.06. im Stadtpark hinter der Stadthalle. Hier treten die Musikanten in ihrer Formation „Gerry Fried Big Band“ auf und bieten dem Publikum fetzigen Big-Band Klang.