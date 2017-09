Basar Oriental – Schätze aus dem Orient | Jubiläumsshow 35 Jahre Sabuha Shahnaz Schule für orientalischen Tanz

Giuseppe Abdel Arrabiato, ein Kaufmann aus Neapel bietet in der Medina Bellata seine Schätze feil. Als charmanter Frauenflüsterer weiß er viele Anekdoten aus dem Leben orientalischer Frauen zu erzählen.

Seine Geschichten sind wie seine Waren: bunt, fantasievoll, sinnlich, scharf und voller Lebenslust. Alle wollen ihm lauschen und so kommt es vor, dass die schönsten Frauen und eifersüchtigsten Männer seinen Stand besuchen. Eine spannende orientalische Tanzshow voller Rhythmik, Lebenslust, exotischer Anmut und Humor.Sabuha Shahnaz, ihre Tanzensembles und Gasttänzerinnen präsentieren klassischen und zeitgenössischen Orientalischen Tanz, Tribal Fusion, Folklore, Hula und Fantasy-Tänze auf hohem Niveau, dargeboten in traumhaft schönen Kostümen und entführen die Zuschauer in die Welt der orientalischen Tanzkunst.Mit den Tanzensembles Ala Nar, Assaida, Masala, Seray und ShekerliGasttänzerinnen: Sharadez & Ensemble FahridaSchule für orientalischen Tanz