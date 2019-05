Ballonstart für Kinder - Aktionen im Ballonmuseum zum Internationalen Museumstag

„Glück ab!“ - Ballonstart für Kinder

Angebote zum Internationalen Museumstag für Kinder und Erwachsene im Ballonmuseum Gersthofen am Sonntag, 19. Mai 2019

Der Internationale Museumstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“. Das Ballonmuseum bietet seinen Besuchern zu diesem Anlass bei freiem Eintritt eine Reihe von kostenfreien zusätzlichen Angeboten an.Um 15 Uhr beginnt eine Führung für Erwachsene und gleichzeitig eine Führung für Kinder mit Laborbesuch, bei dem die Kinder anhand von Experimenten erfahren, wieso ein Ballon eigentlich zum Himmel aufsteigt.Im Anschluss an die Kinderführung gegen 16:30 Uhr heißt es dann beim Start zur Ballonwettfahrt „Glück ab!“ und die Kinder lassen von der Dachterrasse des Museums kleine Gasballone mit Ballonpost aufsteigen. Es gewinnt derjenige Ballon, der es am weitesten schafft. Dem Sieger winkt natürlich ein Preis.www.ballonmuseum-gersthofen.de